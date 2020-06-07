Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей

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Илья Питалев/РИА «Новости»

ООО »Газпром инвест» объявило крупнейшую в истории практик «Газпрома» закупку труб большого диаметра (ТБД), передает «Интерфакс».

Речь идет о поставке 1,279 млн тонн в 2021 и 2022 году. Цена закупки — 98,402 млрд руб.

Предварительные сроки подведения итогов — 16 июня.

Поставка рассчитана на базы «Газпром инвеста» в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово.

До сих пор крупнейшей сделкой был контракт ООО «Газпром комплектация» с «Загорским трубным заводом» на поставку 500 тыс. тонн на 41 млрд руб.

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