Трамп распорядился вывести Нацгвардию из Вашингтона

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Evan Vucci/AP

Американский президент Дональд Трамп заявил, что распорядился начать вывод Национальной гвардии из Вашингтона. Об этом он написал в Twitter.

«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода из Вашингтона теперь, когда все находится под полным контролем», — написал Трамп.

Он уточнил, что при необходимости войска могут вернуться.

Ранее в Вашингтон прибыли военные Национальной гвардии из-за беспорядков, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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