Синоптики рассказали о погоде в Татарстане в начале недели

В начале предстоящей недели на территории Татарстана ожидаются дожди и кратковременные грозы. Об этом сообщил гидрометцентр РТ.

8 июня синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром местами туман, гроза. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15−20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью по республике будет варьироваться от 9 до 14 градусов, днем потеплеет до 20−25 градусов выше нуля.

9 июня ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью составит 11−16 градусов тепла, максимальная температура воздуха днем поднимется до 23−28 градусов выше нуля.

10 июня гидрометцентр РТ также обещает облачную погоду с прояснениями и дождь, ночью местами. Днем в некоторых районах гроза. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15−20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью прогнозируется на отметке 12−17 градусов выше нуля, максимальная температура воздуха днем составит от 22 до 27 градусов тепла.