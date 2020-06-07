Нетаньяху призвал международное сообщество к «парализующим» санкциям против Ирана

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Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к «парализующим» санкциям в отношении Ирана, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что объем обогащенного урана в Иране превышает установленный ядерной сделкой 2015 года лимит почти в восемь раз.

В связи с этим Нетаньяху заявил, что Иран систематически нарушал свои обязательства, скрывая места и обогащая расщепляющиеся материалы.

Поэтому, по мнению израильского политика, реальность требует, чтобы международное сообщество присоединилось к Соединенным Штатам и ввело парализующие санкции в отношении Ирана.

Нетаньяху добавил, что ситуация с коронавирусом не уменьшила решимость Израиля действовать против Тегерана.

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