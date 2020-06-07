Самозанятым перечислили более 8,5 млрд рублей на оплату налогов

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба (ФНС) начислила более 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам, заявил глава ведомства Даниил Егоров. Об этом сообщает ТАСС.

Налоговым капиталом называются средства, которые можно потратить на оплату налогов за текущий год, пояснил Егоров. Он добавил, что данная мера касается более 700 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что самозанятые россияне получат обратно уплаченный ими налог на доход за 2019, а также налоговый капитал в один минимальный размер оплаты труда.

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