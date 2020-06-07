Топ-5 абсурдно дорогих вещей: тапки от Гуччи, золотая туалетная бумага и ошейник за $3 млн

Мы покажем, куда можно потратить лишние деньги.

Итальянский модный дом Gucci начал продавать меховые тапки, которые тут же сравнили с обувью российских. пенсионерок. Правда не за 300 рублей, а за десятки тысяч.

На текстильных тапках-унисекс изображен логотип Gucci, впервые использованный в 70-х годах прошлого века.

Стоимость одной пары обуви на сайте бренда варьируется от 525 до 610 фунтов стерлингов (от 45 до 53 тысяч рублей).

«Блокнот» составил топ-5 вещей, которыми также мог бы заинтересоваться обладатель таких тапок.

Для тех, кто любит путешествовать на самолете, незаменимой вещью станет подушка для шеи класса люкс. Сколько стоит ваша дорожная подушка? 300 рублей? 1000 рублей? Это дешевка!

Популярная среди богатых молодых людей фирма Balenciaga выпустила дорожную подушку стоимостью $525! (36 000 рублей). Путешествуйте с комфортом, а главное гламурно!

Все помнят что в начале года народ стремительно скупал гречку, сахар и туалетную бумагу. Если вы счастливчик, у вас много денег и вы не знаете уже, куда их про… потратить, то следующий товар для вас.

Австралийская компания Toilet Paper Man сделала трёхслойную туалетную бумагу из золота. Точнее — из 22-каратных золотых хлопьев и, как заявлено, при этом безопасна для использования. Стоимость — $1.380.000. Рулон туалетной бумаги будет доставлен лично в руки покупателю, чтобы гарантировать, что он получит товар в хорошем состоянии.

Люди любят своих домашних питомцев, а кроме того, им нравится хвастаться своими собаками, покупая для них сумасшедшие аксессуары и участвуя с ними в конкурсах красоты и выставках. Если вы действительно хотите похвастаться своей собакой, то вам стоит рассмотреть вопрос о приобретении для неё ошейника «Amour Amour» за 3,2 миллиона долларов от компании Love Dogs Diamonds.

Этот ошейник сделан из 18-каратного белого золота, в нём присутствуют элементы из платины и крокодиловой кожи.

В наше время мобильный есть почти у каждого. А чехол является непременным аксессуаром, особенно для хрупких смартфонов. Последними моделями гаджетов уже мало кого удивишь, а как насчет чехла для iPhone за 10 000 долларов? Дороже обойдется, пожалуй, лишь полностью золотой iPhone.

Бонусом мы хотели бы показать, что «бабушкины» туфли от Gucci это не предел фантазии дизайнеров высокой моды. В паблике «Отказала модная железа» публикуется множество фотографий курьезных «изобретений» люксовых брендов.

Например тот же Gucci выпустил сапоги, имитирующие их отсутствие. Ценник превзошел «бабуши» — за эффект голой ноги придется заплатить 78 400 рублей ($1130). Авторы паблика внесли предложение дополнить комплект этих туфель силиконовыми носками в виде ноги.

А как вам костюм (купальник? костюм для Хэлоуина?) от Rui, который то ли есть, то ли его нет. Всего 48 502 рублей ($660), и он ваш.

Ну а модные кроссовочки, на которые кто-то, кажется, чихнул, обойдутся покупателю в 92 636 рублей. Произвела этот шедевр фирма Maison Margiela.

Но главный предмет одежды последних месяцев это маска. Так что купите обязательно ЭТО от Kozaburo за 140 208 рублей ($1999). Считаете, что это дорого? Наверняка Сергей Собянин и Анастасия Ракова так не думают. Главное это безопасность, и не надо на ней экономить, покупайте и носите

Но не одеждой единой жив мир моды и роскоши. Не желаете ли отовариться в ЦУМе ножом для икры. А то икры завались, осталось понять, чем ее, проклятую, намазывать и куском накладывать. Дешевле 31 100 рублей за такое платить даже стыдно.

Ну а напоследок — презент для тех, у кого есть всё. Брелок для ключей от OFF-WHITE. У создателя в ящике запуталась проволока и леска, но он не растерялся, а родил шедевр. И главное — стоило 51 000 рублей, но сейчас то со скидкой всего за 26 000 рублей.