Турция не ожидает второй вспышки коронавируса

«В нынешних условиях, исходя из понимания населением эпидемии и принятых мер, мы можем сказать, что второй волны мы не ожидаем», — цитирует его Duvar.

Однако Коджа предупредил, что период нормализации не означает, что граждане могут вернуться к своему старому образу жизни. «Процесс нормализации — это не возвращение к нашим старым привычкам. Если мы не будем соблюдать эти меры, то можем вернуться к исходному пункту», — сказал он.

Коджа также добавил, что Научный комитет по коронавирусу не рекомендовал бы продлевать комендантский час в выходные дни. «В последний раз комендантский час (в выходные дни — ред.) был введён в 15 провинциях. В предстоящий период такого подхода не будет, но если будут изменения в количестве (выявленных — ред.) дел в провинциях, то это будет обсуждаться снова», — заявил Коджа.

Напомним, что с 11 апреля Турция приняла ряд мер по борьбе со вспышкой болезни, включая частичную блокировку в выходные дни, закрытие магазинов и ресторанов, ограничения на междугородние поездки и многое другое.

Вместе с тем с 1 июня Турция вновь открыла рестораны, кафе и парки, а также сняла ограничения на междугородние поездки. В течение последних нескольких недель правительство постепенно ослабляло ограничения, поскольку власти говорят, что вспышка болезни теперь находится под контролем.

Однако недавнее исследование показало, что начало отмены мер против распространения COVID-19 в июне, когда Турция фактически начала процесс нормализации, создаст более высокий риск второй волны инфекций.

Исследование под названием «Процесс нормализации пандемии COVID-19 и флуктуации», проведённое членами научно-исследовательской неправительственной организации Science Academy и Университета Озйегин, выдвинуло гипотезу о том, что в случае снятия запретов в начале июня, июле или августе, Турции стоит ожидать второй волны инфекций, а июнь особенно преждевременен для начала нормализации.