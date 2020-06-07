Губернатор Алтайского края своим указом снял часть ковидных ограничений регионе

7 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал новую версию «ковидного» указа, в которой предусмотрено снятие части действовавших в регионе ограничений, связанных с коронавирусом. Так, к примеру, теперь въезжающим в край не обязательно самоизолироваться на две недели. Документ опубликован на сайте правительства, его краткое содержание приводит оперштаб по региону. Он вступил в силу сразу после опубликования.

Еще утром 7 июня пользователи соцсетей писали, что посты на границе Алтайского края и Новосибирской области были сняты. Теперь проехать между двумя регионами можно свободно, и положение об этом содержится в новом указе губернатора. Кроме того, отменяются действовавшие ограничения по выходу из дома, в рамках которых любого пешехода могли остановить стражи порядка и потребовать объяснений. Послабление не касается лиц старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний. Для них допускается вынужденный выход из дома с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, таких как оказание медицинской помощи, приобретение продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Также теперь разрешаются занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе без использования уличных тренажеров: допускаются совместные занятия не более двух человек или в рамках семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 м. Местом таких занятий могут быть только открытые спортивные сооружения (за исключением плавательных бассейнов). Также разрешены занятия физкультурой и спортом в физкультурно-спортивных организациях на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов) в составе групп не более 15 человек под руководством тренера, при условии соблюдения дистанции между гражданами не менее 5 м.

Кроме того, в Алтайском крае разрешается деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. Снят запрет на предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, деятельность зоопарков.

Розничная торговля непродовольственными товарами также разрешена при соблюдении ряда условий: при площади торгового зала менее 400 кв. м, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и при одномоментном нахождении в торговом зале из расчета не более одного человека на 4 кв. м. Каким образом будут замерять эти параметры, не поясняется.

Вместе с тем, на первом этапе снятия ограничений на территории края сохраняется запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных подобных мероприятий. По-прежнему приостановлена работа ряда учреждений, где предполагается массовое пребывание граждан.

Остальные ограничения также продолжают действовать, в том числе запрет на плановые госпитализации. Кроме того, в Алтайском крае продолжает действовать режим, при котором гражданам предписано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Управляющим организациям рекомендовано продолжить регулярную дезинфекцию подъездов и мест общего пользования.

Как отмечают власти, смягчение режима якобы стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет методические рекомендации санитарных властей РФ по ключевым показателям — коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда. Как ранее говорил Виктор Томенко, правительство края воспользуется возможностью ослабления режима незамедлительно.