Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.
В частности, набор будет проводиться в регионах проживания абитуриентов, указано в сообщении. Отмечается, что специальные выездные группы проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов во всех регионах России.
Отбор будет проводиться с 15 июля по 5 августа, говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что абитуриентам военных вузов нужно обратиться в военкомат по месту регистрации.
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