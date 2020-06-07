Гендиректор АО «Татагрохимсервис» Рустем Калимуллин умер в возрасте 44 лет

Генеральный директор группы компаний АО «Татагрохимсервис» Рустем Калимуллин скоропостижно скончался 6 июня на 45-м году жизни. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщила руководитель службы агромаркетинга ООО «Казань Агрохимсервис».

Причина смерти неизвестна. Как сообщила «БИЗНЕС Online» руководитель службы агромаркетинга ООО «Казань Агрохимсервис», Калимуллина похоронят сегодня на Самосыровском кладбище в Казани.

Рустем Калимуллин

«Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал и работал с этим искренним, мудрым, невероятно интеллигентным Человеком, готовым поддержать и прийти на помощь всем, кто в этом нуждался. Вся жизнь Рустема Салихзяновича — яркий пример служения избранному делу, верности своим идеалам и убеждениям.

Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан Рустем Салихзянович родился 28 октября 1975 года в селе Старое Шигалеево Пестречинского района РТ. В 1998 году окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию. Имеет международную ученую степень доктора экономики, кандидат экономических наук.

Награжден почетной грамотой министерства сельского хозяйства РФ (2005 год), почетной грамотой ОАО «Татагрохим» (2005 год), благодарственным письмом кабинета министров РТ (2009 год), почетным знаком агрохимической службы Татарстана «За заслуги» (2007 год).

Рустем Салихзанович с 2004-го возглавлял группу компаний АО «Татагрохимсервис».

«Добрый, честный, справедливый», — так отзывается сегодня весь коллектив и многочисленные партнеры. Мы потеряли Человека с большой буквы, нашего друга,

партнера, соратника.

Невозможно передать словами нашу безмерную благодарность Рустему Салихзяновичу. Светлая память о нем будет навсегда в наших сердцах, его благие деяния станут путеводной нитью для нас. Мы станем достойно продолжать дело его жизни.

Выражаем глубочайшие соболезнования отцу Салихзяну Минсабировичу, матери Наиле Загитовне, супруге Рушание Рустамовне, сестре, дочерям и всей семье Рустема Салихзяновича", — отметил коллектив группы компаний АО «Татагрохимсервис».