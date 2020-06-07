В США снизился уровень безработицы

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Paul Sancya/AP

В США уровень безработицы за май сократился на 1,4%, количество рабочих мест увеличилось на 2,5 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад американского минтруда.

Таким образом, уровень безработицы в этом месяце снизился до 13,3%. В апреле данный показатель был равен 14,7%.

При этом эксперты прогнозировали менее оптимистичную ситуацию на рынке труда. Они предполагали, что безработица в мае вырастет до 20%, а число рабочих мест сократится на 8 млн.

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