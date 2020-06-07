Глава ПНС Ливии приедет в Москву

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Владимир Вятки/РИА «Новости»

Глава ливийского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в ближайшие часы отправится в Москву, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение телеканала Al-Arabiya.

Ранее сообщалось, что глава заседающей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акиля Салех приедет в Москву с официальным визитом.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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