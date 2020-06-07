«Бабушки пенсиями поддержали»: Королева взбесила россиян маской за 350 тысяч рублей

Семья певицы жаловалась на проблемы с деньгами из-за пандемии.

Певица Наташа Королева, как и все артисты, сидит дома без концертов. В марте артистка похвасталась покупкой и показала поклонникам новую защитную маску, расшитую полудрагоценными камнями. Тогда эпидемия в стране только начиналась, и многие российские дизайнеры выпускали защитные маски на любой вкус и цвет. За аксессуар Королева отдала баснословные 350 тысяч рублей.

«Артисты всегда остаются артистами! В любых ситуациях, даже самых чрезвычайных, хочется красоты. Танюша, спасибо! Очень круто, очень фэшн!», — восхищалась новой маской певица.

Тогда на стоимость маски никто не обратил внимания, однако после скандала вокруг жалоб на безденежье Сергея Глушко, россияне возмутились жадностью семьи певицы.

«Тарзан голодает, денег на еду не хватает, а тут бац — и королевна Королёва приобрела себе масочку, на вид дешевка, зато цена!..», «Видимо, людей совсем за дураков держат: хвастаются такими масками и просят помощи от государства» — забросали Королеву гневными комментариями.

Ранее супруг Наташи Королевой пожаловался на отсутствие материальной поддержки от государства. Танцор заявил, что многие артисты пострадали от коронавируса, и даже бабушкам с дедушками платят пенсию, а артистам — все в последнюю очередь. После скандальных высказываний Наташу Королеву и ее мужа пригласили работать в такси и в метро, только пара предложение работодателей почему-то не приняла.

Напомним, что о «бедственном» положении артистов после Сергея Глушко начал говорить продюсер Иосиф Пригожин. Он призвал высмеявшего его лидера «Ленинграда» добиться материальной поддержки начинающих певцов, музыкантов, актеров.

Шнуров написал целую статью, в которой объяснил, что людям нужна работа, а так называемые «звезды» давно потеряли уважение публики.