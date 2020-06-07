Анкара и Триполи усилят сотрудничество для начала геологоразведочных работ

«Мы договорились развивать новое сотрудничество с Ливией. Мы стремимся расширить сотрудничество в разведке и бурении, чтобы извлечь выгоду из природных богатств Восточного Средиземноморья. Мы с Сараджем подписали новое соглашение о морской юрисдикции», — цитирует его ТАСС.

Отметим, что о намерениях приступить к геологоразведочным работам совместно с ПНС в Анкаре говорят с осени 2019 года после того, как стороны подписали меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон. Кроме того, турецкий лидер обвинил главнокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара в «незаконной продаже нефти».