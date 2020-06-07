Загадка китайской деревни, в которой уже столетие вообще нет комаров

Вокруг деревни Дин Улин, которая находится в Поднебесной, имеются густые зеленые насаждения и водоемы, однако при этом там уже около ста лет нет ни единого комара, что очень и очень странно. Местных жителей это вполне устраивает: уже несколько поколений люди не знают, что такое комариные укусы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Интересно, что в крае имеется еще несколько деревень, которые летом не могут не вешать москитную сетку на окна, иначе комары их загрызут. Об аномалии деревни Дин Улин четыре года назад писало издание People’s Daily. Тогда все надеялись, что статья привлечет внимание ученых и загадку отсутствия комаров решат раз и навсегда. Однако не сложилось: по сей день сами жители и неравнодушные пользователи Сети только гадают, в чем же может быть причина. Сама деревня возвышается на 700 метров над уровнем моря, обитают в ней представители народа хакка. Эти люди имеют весьма богатую историю. Внешний облик деревни с течением времени мало изменился: поселение может отнести вас в китайское средневековье с одним лишь отличием – наличием спутниковых антенн и проводов. Местные жители считают, что от комаров оберегает их камень в виде жабы, который находится на окраине деревни. Более реальная версия заключается в мусоре граждан, который собирается в одну кучу и закапывается на склонах холма. Возможно, выделяющиеся газы отпугивают комаров. Ученые не спешат ехать в деревню, чтобы выяснить правду. Следовательно мы вряд ли узнаем истину в ближайшее время.