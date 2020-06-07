Жители горных регионов намного легче переносят Covid-19

Ученые сравнили несколько групп людей: одни жили в горных регионах, а другие – в низменностях Боливии, Тибета и Эквадора. Было установлено, что люди из горных местностей привыкли к пониженному содержанию кислорода в воздухе. Также у таких людей оказался пониженный уровень фермента ACE2, который используется вирусом для заражения клеток хозяина в лёгких и других органах.

Пониженная уязвимость к вирусу может быть связана также с большим количеством ультрафиолетового излучения, которое является природным дезинфицирующим средством.

Статистика полностью подтверждает слова ученых: число заболевших в высокогорье Боливии оказалось в 3 раза меньше, чем в низине, а в Эквадоре пострадавших в 4 раза меньше.

Более показательные результаты были получены при анализе жителей, живущих на плато Тибета, Цинхая и частично Сычуань. В этой зоне всего насчитывается 134 заболевших. При анализе 67 пациентов оказалось, что у 54 нет никаких симптомов, остальные же имеют лихорадку. Летальных исходов не было, и это при том, что большинство жителей пожилые.

Самое низкое число пострадавших было зарегистрировано на уровне 3 тыс. метров над уровнем моря. Их легкие не так страдают от инфекции, так как отличаются усиленными вентиляцией и переносом артериального кислорода. Исследования получились весьма интересные и познавательные.