Троих рубцовчан осудили организацию семейного борделя несовершеннолетними девочками

В Рубцовске суд вынес приговор трем горожанам за организацию борделя и вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних. Двое из осужденных являются отцом и сыном, а третья приходится им знакомой. Организованный преступниками «бизнес» просуществовал около двух лет до того, как злоумышленниками занялись правоохранители.

Как было установлено в ходе расследования, с февраля 2017 по январь 2019 года ранее судимый 31-летний мужчина, не имевший ни работы, ни какого-либо другого источника доходов, решил заработать и выбрал для этого незаконный способ. Он организовал бордель, подключив к реализации «бизнес-идеи» своего отца, которые исполнял роль водителя-охранника, и знакомую, которой досталась «должность» диспетчера. Посредством соцсетей он подыскал женщин из Рубцовска и других муниципалитетов Алтайского края, которые уже занимались проституцией. К работе борделя мужчина также привлек трех несовершеннолетних девушек. Для их работы злоумышленник сам подбирал бани, сауны и гостиницы. Ранее сообщалось, что встречи с клиентами также проходили в специально арендованной для этого квартире.

В ходе следствия обвиняемые вину в содеянном признали полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимых виновными в инкриминируемых деяниях. В соответствии с п. «в» ч. 2 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), ч. 1 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами) суд назначил наказание организатору в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальные участники группы получили от 1,5 до 2 лет лишения свободы условно.