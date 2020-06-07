Золотовалютный резерв Китая превысил $3,1 трлн

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Tyrone Siu/Reuters

Золотовалютный резерв КНР, по состоянию на конец мая 2020 года, составлял $3 трлн 101 млрд 700 млн, передает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное управление валютного контроля Китая.

В ведомстве уточнили, что то на 0,3% или $10,2 млрд больше, чем в конце апреля.

Представитель Госуправления Ван Чуньин отметил, что сегодня из-за пандемии коронавируса мировая экономическая ситуация остается сложной. При этом в Китае работа по профилактике и борьбе с эпидемией в области социально-экономического развития дает положительные результаты, в результате чего экономическая деятельность постепенно нормализуется.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.