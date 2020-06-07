Доктор Голод объяснил, почему спать на боку вредно

Каждый человек стремится добиться максимального комфорта во время сна, чтобы максимально расслабиться и отдохнуть ночью. Едва ли не половина людей предпочитает спать на боку. Это самое удобное положение во время сна, утверждают они. Возможно это и так, никто не спорит, однако очень вредное для здоровья. Знаменитый врач-невропатолог Владимир Голод объяснил, почему спать на боку не рекомендуется и чем это может быть чревато.

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По его словам, когда человек ложится спать в положении на боку, происходит сгибание позвоночника в нижнем грудном и верхнем поясничном отделах. И в таком положении спина остается всю ночь. И это еще не все. При регулярном ночном отдыхе на боку происходит сдавливание и искривление межпозвоночного диска, а в дальнейшем — ущемление нервных корешков, вследствие чего начинает появляться боль в суставах.

Врач обращает внимание на то, что именно неправильное положение во время ночного отдыха, а именно сон на боку, является основной причиной больных коленных и тазобедренных суставов.

«Мне как невропатологу при жалобе пациента на боль в коленях приходится определять причину болезни – артроз колена или радикулит в позвоночнике. И в подавляющем большинстве случае через устранение натяжения ущемленного нервного корешка можно добиться быстрое устранение боли в коленном и тазобедренном суставе», — говорит доктор Голод.

Поэтому тем, у кого болят суставы и колени, стоит обратить внимание на свою позу во время сна. Возможно, дело именно в ущемлении нервного корешка в позвоночнике из-за привычки спать на боку.

И при этом не имеет значения, на каком боку спит человек – на правом или на левом.

«Только если человек спит на правом боку, у него будут больные левый коленный и тазобедренный сустав. А, если на левом – наоборот, правые суставы», — пояснил невропатолог.

Оба положения одинаково вредны, резюмирует врач и рекомендует спать на спине.

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