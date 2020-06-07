Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 7 червня

На Волині за останню добу зареєстрували 15 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 1 у дитини та 3 у медичних працівників.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Нові випадки зареєстрували: м. Луцьк – 5, Камінь-Каширський район – 3, Луцький район – 2, Ратнівський район – 2, по одному випадку зареєстрували у м.Нововолинську, Любомльському та Ківерцівському районах. Одужало 2 особи.

Загалом станом на 10.00 7 червня в області виявили 1052 випадки COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 77 у дітей та 212 у медичних працівників. Одужало 299 осіб, з них 25 дітей та 64 медичних працівники. 32 випадки хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

Коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 217 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Луцький район – 89 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• м.Ковель – 178 випадків, в тому числі 5 летальних;

• Ковельський район – 14 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Ківерцівський район – 148 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;

• Іваничівський район – 20 випадків;

• Волидимир-Волинський район – 64 випадки, в т.ч. 2 летальний;

• Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• Маневицький район – 49 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Горохівський район – 36 випадків;

• Камінь-Каширський район – 31 випадок в т.ч. 1 летальний;

• Любомльський район – 20 випадків;

• Турійський район – 12 випадків;

• Локачинський район – 11 випадків;

• Шацький район – 10 випадків;

• Рожищенський район – 8 випадків;

• Любешівський район – 6 випадків;

• Ратнівський район – 6 випадки.

За попередню добу надійшло 31 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 протестували 7741 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.