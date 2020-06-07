54 новых случая COVID-19 выявлено в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 54 новых случая заражения COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 558. Выздоровели 3 477 пациентов (плюс 27 за сутки), умерли 10 (количество летальных случаев за сутки не изменилось).

Как уточнили в оперштабе республики, все новые случаи заражения контактные: 15 человек госпитализированы, 39 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Географическое распределение выглядит следующим образом: Казань — 29, Набережные Челны — 11, Дрожжановский район — 4. Три инфицированных выявлены в Зеленодольском районе, по одному заболевшему — в Алькеевском, Апастовском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Лаишевском, Нижнекамском и Тукаевском районах.

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 7 детей в возрасте до 18 лет. 6 человек заразились в возрасте от 18 до 30 лет, 16 — от 30 до 50 лет, 15 — от 50 до 60 лет. По пять новых случаев выявлено в возрастных категориях от 60 до 70 и от 70 до 80 лет.

В России за прошедшие сутки выявлены 8 984 инфицированных. Всего в стране подтверждено 467 673 случая в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 226 731 (плюс 5 343 за сутки). Скончались 5 859 человек (плюс 134 за прошедший день).