Товарооборот между Россией и Китаем в 2020 году упал на 4,3%

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Petar Kujundzic/Reuters

Товарооборот между Россией и Китаем за первые пять месяцев текущего года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и достиг отметки в $40,89 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления Китая.

Так, китайский экспорт в Россию за январь-май снизился на 7,3% в годовом соотношении. Он оказался на уровне $16,94 млрд.

В свою очередь, поставки из России в КНР упали на 2,1% — до $23,94 млрд.

По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем увеличился на 3,4% — до $110,75 млрд.

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