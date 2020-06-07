64 новых случая COVID-19 зафиксировано Алтайском крае

На 7 июня в Алтайском крае зарегистрировано 64 новых случаев COVID-19, при этом выздоровели всего 27 человек. Смертельных случаев при этом не зарегистрировано, сообщает оперативный штаб по региону.

За прошедшие сутки выявлено 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них в Барнауле – 47 человек, в Новоалтайске – три, в Бийске, Камне-на-Оби – по два, в Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах – по одному.

На 7 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2319 человек, в том числе 226 детей до 17 лет включительно. 265 случаев зарегистрировано у больных внебольничной пневмонией, 538 – у заболевших ОРВИ, в 1516 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 52, на аппарате ИВЛ – 21. Всего выздоровел 1021 человек, в том числе за прошедшие сутки закончили лечение 27 человек (24 взрослых, и трое детей).

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3106 человек. Закончены наблюдение и самоизоляция для 26 583 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 123 436 человек.