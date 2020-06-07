В Алтайском крае начнут смягчать режим самоизоляции

В пятницу, 5 июня, губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперштаба Алтайского края по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.Когда отменят карантин в Алтайском краеПо информации пресс-центра облправительства, были рассмотрены оперативная обстановка с заболеваемостью в Алтайском крае, вопросы организации лечения ковидных пациентов в медучреждениях и предложения об изменении действующего режима ограничений.Учитывая сложившуюся в регионе эпидобстановку и показатели распространения коронавирусной инфекции за последние дни, оперштаб решил провести консультации с санитарными властями РФ на предмет перехода региона к первому этапу снятия ограничительных мер.

Для перехода к первому этапу снятия ограничений в регионе должны соответствовать три показателя, установленные Роспотребнадзором: коэффициент распространения инфекции (норма 1,0), свободный коечный фонд для ковидных больных (минимум 50%) и охват населения тестированием на 100 тыс. жителей (норма 70).В частности, в Алтайском крае планируют принять согласованное решение о начале работы санаторно-курортных организаций, которые имеют медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг.Губернатор назвал все три условия скорейшего снятия ограничений в крае. Первое и главное – так называемый коэффициент распространения. Он должен быть ниже единицы. Второе – свободные койки для пациентов с COVID-19. Запас в регионе – с избытком. Плюс к этому, в Алтайском крае, по сравнению с другими субъектами Федерации, смертность от коронавируса низкая. Третье требование – число уже сделанных тестов на ковид.