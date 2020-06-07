Луцькрада знову виграла суд щодо Центрального ринку

Восьмий апеляційний адміністративний суд міста Львова скасував рішення Волинського окружного адміністративного суду на користь Луцької міської ради та постановив використовувати земельну ділянку на вулиці Глушець, яку орендує фізична особа-підприємець Любомир Пахолко, для стоянки автомобілів.

Про це інформує Луцькрада.

“Тим часом підприємець використовував землю, як ринок. Тобто, малі архітектурні форми, які там нині знаходяться, встановлені незаконно і повинні бути демонтовані”, – пишуть на сайті муніципалітету.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає, крім випадків, передбачених п.2 ч.5 ст. 328 Кодексу адміністративного судочинства України.