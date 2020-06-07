СМИ назвали возможный срок возобновления рейсов из Казани за границу

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mavit
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Россия может возобновить международные рейсы с 15 июля из ряда российских аэропортов, включая Казань. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на источники.

СМИ назвали возможный срок возобновления рейсов из Казани за границу

Как пишет портал, на заседании в минтрансе было принято решение выступить с инициативой об открытии регулярных международных рейсов. Всего список включает 27 пунктов, в том числе московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково в Санкт-Петербурге, а также воздушные гавани в Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и т. д.

По данным СМИ, самолеты будут летать только в те страны, где нормализовалась ситуация с коронавирусом. К 15 июля, согласно прогнозам специалистов, многие государства отменят ограничения на прилет иностранцев, в том числе россиян, в аэропортах останется только выборочная проверка. Эксперты, которых опросил TourDom.ru, подтвердили, что в минтрансе давно ведутся активные консультации по возобновлению рейсов. Они напомнили о майском заявлении главы ведомства Евгения Дитриха, который выразил надежду на открытие полетов за рубеж уже этим летом.