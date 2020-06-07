СМИ назвали возможный срок возобновления рейсов из Казани за границу

Россия может возобновить международные рейсы с 15 июля из ряда российских аэропортов, включая Казань. Об этом сообщает портал TourDom.ru со ссылкой на источники.

Как пишет портал, на заседании в минтрансе было принято решение выступить с инициативой об открытии регулярных международных рейсов. Всего список включает 27 пунктов, в том числе московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово, Пулково в Санкт-Петербурге, а также воздушные гавани в Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону и т. д.

По данным СМИ, самолеты будут летать только в те страны, где нормализовалась ситуация с коронавирусом. К 15 июля, согласно прогнозам специалистов, многие государства отменят ограничения на прилет иностранцев, в том числе россиян, в аэропортах останется только выборочная проверка. Эксперты, которых опросил TourDom.ru, подтвердили, что в минтрансе давно ведутся активные консультации по возобновлению рейсов. Они напомнили о майском заявлении главы ведомства Евгения Дитриха, который выразил надежду на открытие полетов за рубеж уже этим летом.