В Москве существенно смягчат ограничения из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице будут приняты радикальные шаги по смягчению режима ограничений. К ним можно будет приступить уже с понедельника. По его словам в столице отмечается ежедневное снижение количества инфицированных коронавирусом и смертей от COVID-19. Именно это позволяет ослабить действие карантинного режима.

Собянин предложил поэтапное до 1 июля снижение большинства ограничений, существующих в городе.

Он предложил постепенно восстанавливать работу ресторанов, кафе, гостиниц, туристического бизнеса.

Собянин уточнил, что в зависимости от сроков разработки вакцины от коронавируса, к обычному образу жизни горожане могут вернуться только в 2021 году, а масочно-перчаточный режим может продлиться до февраля 2021 года.

«Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины», — уточнил Собянин.

Напомним, идет подготовка к клиническим испытаниям вакцины, разработанной Минобороны и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Апробация препарата на животных уже прошла.

50 военнослужащих согласились участвовать в испытании новой вакцины и уже помещены на 14-дневную изоляцию.