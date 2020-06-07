Опубликована свежая статистика по заболевших коронавирусом в России

Столица Российской Федерации продолжает лидировать по числу инфицированных китайским вирусом на территории российского государства. По состоянию на 7 июня 2020 года в столице российского государства зафиксировали 193 061 случай заражения вирусом. К сожалению, почти три тысячи жителей Москвы скончались.

Вирус COVID-19 продолжает сносить все на своем пути. Во всем мире инфицировано уже почти семь миллионов человек. На территории российского государства не все так гладко, как хотелось бы, вирус обнаружили во всех 85 субъектах страны. Медики заявили о 458 689 случаях инфицирования вирусом. Вылечились и были выписаны из больниц уже свыше 220 тысяч человек. В статистике по летальным исходам от вируса числится 5 725 имен. Вирус не щадит никого, среди жертв коронавирусной пандемии есть и медицинские работники, а также священнослужители.

Напомним, что Бразилия опережает Россию по числу зараженных, как и Соединенные Штаты, где медики зафиксировали почти два миллиона случаев инфицирования. В латиноамериканской стране заражено уже более 550 тысяч человек, а Россия замыкает тройку лидеров.

Где и сколько заболевших в России

На территории Республики Дагестан, в Северной Осетии-Алании и Забайкальском крае ситуация с распространением вируса остается все еще напряженной. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По состоянию на 7 июня 2020 года больше всего инфицированных медики обнаружили в столице Российской Федерации — 193 061, а также в Московской области — 43 478, Санкт-Петербурге — 18 169, Нижегородской — 11 820, Свердловской — 7179 и Ростовской областях — 5965. Следом идут Республика Дагестан — 5743, Красноярский край — 5136, Тульская и Калужская области — 4505 и 4431 соответственно и Краснодарский край — 4312.

На территории России было проведено более двенадцати миллионов тестов на вирус COVID-19. По этому показателю Россия уступает Америке, где медики провели свыше пятнадцати миллионов тестов на вирус COVID-19. Напомним, что за последние 24 часа вирусом заболели 8 855 человек. За этот же промежуток времени от вируса погибло 197 человек. Количество вылечившихся внушает оптимизм — 8 708. Количество активных случаев заболевания в России составляет — 231 576. Обратим ваше внимание также и на факт активных случаев заболевания в Москве и Московской области — 89 766 и 31 997, это два субъекта являются лидерами по данному показателю в России.