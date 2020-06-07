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«Роскосмос»/Twitter.com

США готовы помочь России ликвидировать разлив топлива в Норильске. Об этом написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

«Несмотря на наши разногласия, Соединенные Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить нашу техническую экспертизу», — написал Помпео.

Госсекретарь выразил России сожаление в связи со случившимся.

В ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.

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