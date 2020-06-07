Зеленского обвинили в обмане украинцев

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Valentyn Ogirenko/Reuters

Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского говорит том, что он обманул своих избирателей на выборах. Такое мнение в интервью телеканалу «112 Украина» выразила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Она считает, что основа кадровой политики новой власти в стране заключается в том, чтобы «выбирать из плохого худшее». По словам Лукаш, Зеленский окружает себя людьми, которые связаны с экс-президентом Украины Петром Порошенко и американским финансистом и инвестором Джорджем Соросом.

Бывший министр выразила уверенность, что украинцы за этих людей «не голосовали». По мнению Лукаш, такая политика украинских властей и Зеленского является «ущербной, бездарной и неэффективной».

«Это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Скажите, в нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами, сам Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. И, собственно, мы за год мы увидели результат, а дальше будет больше», — сказала Лукаш.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Всех обманул»: Зеленского признали ошибкой украинцев

Источник