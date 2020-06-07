«Людям нужна работа»: Шнуров ответил на обвинения Валерии из-за просьб помочь шоу-бизнесу

Музыкант обличил жадность артистов.

Конфликт продюсера Иосифа Пригожина и лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова, развернувшийся в Интернете, получил свое продолжение. На днях в полемику вступила супруга продюсера певица Валерия. Она публично обвинила Шнурова в переобувании. По словам артистки, музыкант уже попросил помощи бедствующим из-за коронавируса артистам.

«Требует разрешить заказники, а напрасно очернил человека. Вот такой он, ваш герой», — написала певица в личном блоге.

Сергей Шнуров, посвятивший не один стих Шнурову, в этот раз перешел на прозу. Музыкант обратился к «Тете Лере» и Пригожину с советом найти серьезную медицинскую помощь.

«А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно. Я не болтаю чепуху на каждом углу, и не пытаюсь дозвониться Панину и Куклачеву, а собираю профсоюз с конкретными целями и задачами. Чего и вам советую. Займитесь уже каким-нибудь делом», — высказался музыкант.

Ранее Шнуров опубликовал статью, посвященную его спору с Пригожиным. После «стишков», по его мнению, становится очевидно, что у многих «звезд» эстрады — липовая популярность. Публика не поддерживает «бедствующих», как говорил Пригожин, музыкантов, а наоборот — только смеется над положением артистов. А все потому, утверждал лидер «Ленинграда», что никого из «звезд» до пандемии не интересовали обычные слушатели. Большинство из них обогощается за счет госзаказов: дней города, корпоративов чиновников, «Голубых огоньков».

«Это, кстати, ответ на вопрос: почему у нас такое убогое федеральное музыкальное телевидение. Не для людей это всё. Тут иные задачи. Начальникам же для отчетности, да и так, для души, — мол »звезда« у нас настоящая, прилагают скрины лайков и просмотров, да и мелькание в телеке на пользу», — подытожил Шнуров.

Напомним, что в конце мая Шнуров в стихотворении высмеял заявление Пригожина о бедственном положении артистов, которым нужна поддержка государства. Конфликт Иосифа и Сергея достиг накала, когда Шнуров опубликовал их личную переписку с нецензурной лексикой.