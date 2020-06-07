Главный советник Эрдогана: Антифашистское движение в США связано с РПК

Во время их телефонного разговора Алтун выдвинул предположение о существовании возможной связи между антифашистским движением, организацией активистов американских антифашистских группировок, которую президент США Дональд Трамп хочет объявить террористической организацией, и движением Гюлена, которое по мнению правительства Турции стоит за организацией неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой в 2016 году, говорится в заявлении Управления по связям с общественностью турецкого президента.

«Директор по связям с общественностью Алтун подтвердил, что мирный протест в демократических государствах является законным правом каждого гражданина, в то время как насилие всегда выходит за рамки закона. Он подчеркнул, что движение Гюлена и «Антифа», действующие совместно с организациями YPG-РПК в Сирии, поддерживают насилие в Соединённых Штатах», — сообщает агентство Анадолу.

В заявлении Алтуна указывается, что «Турция продолжает тесно сотрудничать со своим другом и союзником по НАТО — США, которые она уже несколько раз дружелюбно предупреждала о террористических организациях Гюлена и РПК-YPG», со ссылкой на сирийские курдские Отряды народной самообороны (YPG), которые Турция считает ответвлением РПК.

По словам Алтуна, его разговор с Саттерфилдом был посвящён нападениям на сотрудников TRT World и других турецких СМИ, освещающих беспорядки против расизма в Соединенных Штатах. Надо сказать, что жертвами резиновых пуль сотрудников полиции в Миннесоте и штате Вашингтон во время общенациональных акций протеста, вызванных гибелью афроамериканца, арестованного полицией Миннеаполиса в минувший понедельник, стали по крайней мере трое сотрудников TRT World.

Саттерфилд в свою очередь сказал Алтуну, что США опечалены событиями и заверил, что они посвятят этому вопросу пристальное внимание.