Православные 7 июня отмечают Троицу

Сегодня, 7 июня, православные отмечают праздник Троицы; рассказываем, что можно, а чего нельзя делать в этот день. Праздник у славян входил в цикл торжеств, посвящённых переходу от весны к лету.

В большинстве храмов и церквей России в этом году богослужения на Троицу состоятся, но в каждом регионе формат литургии будет разный, в зависимости от ограничений, которые действуют из-за пандемии коронавируса.

Традиции

К Троице женщины мыли и убирали дом и двор, а мужчины косили траву в полях. Жилища украшали цветами и ветками, а после целый год их не выбрасывали. Считалось, что троицкая зелень бережёт дом во время грозы.

На Троицу накрывали праздничные столы и устраивали народные гулянья с песнями и хороводами. Как правило, к этому дню заканчивались все весенние сельскохозяйственные работы.

В этот день принято собирать лекарственные травы, так как по народному поверью, растения на Троицу наделяются особой магической силой.

Что нельзя делать на Троицу

Жестких запретов, связанных с Троицей, у православных христиан нет. Хотя некоторые дела всё-таки стоит отложить.

Работа в этот день не запрещается, но и не приветствуется.

Работы в огороде стоит отложить. В народе даже приговаривали: «На Троицу земля – именинница», то есть отдыхает. И если её потревожить, можно навлечь неприятности.

На Троицу нельзя ссориться, провоцировать конфликты, сквернословить. Поэтому старайтесь избегать скандалов, не обижайте близких.

На кладбище в этот день ходить не стоит.

На Троицу нельзя венчаться.

Нельзя заходить в водоёмы в этот день. Славяне верили, что русалки утащат купальщика на дно.