Названа дата открытия непродовольственных магазинов в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, разрешающий работу точек продажи непродовольственных товаров, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. Также в нем должен быть отдельный уличный вход для посетителей, что исключает из этого списка торгово-развлекательные центры.

Работу также могут возобновить организации-застройщики и объекты торговли автотранспортными средствами. Осуществлять деятельность можно при соблюдении санитарных требований. Работодатели должны обеспечить сотрудников необходимым количеством средств защиты, а также перед началом работы предупредить Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

По предварительной записи смогут работать организации-застройщики, продающие жильё, и продавцы автотранспортных средств. Последние должны будут отказаться от проведения тестовых поездок. В их помещениях одновременно должно быть не более 10 посетителей. Кроме того, должна постоянно проводиться дезинфекция выставочных образцов машин, а также автомобилей перед их передачей покупателю

Кроме того, все предприниматели, которые возобновят работу с 8 июня должны будут обеспечить стандарты безопасной деятельности, уведомить о начале своей деятельности Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, а также обеспечить дистанцию между гражданам от полутора метров.

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