Россиянин выстрелил в хозяина кафе за отказ сходить в туалет

Кадр: МВД по республике Северная Осетия – Алания

Полиция Владикавказа возбудила уголовное дело по факту перестрелки в одном из кафе Владикавказа. Об этом сообщает портал 15-й регион со ссылкой на МВД республики Северная Осетия.

По данным Telegram-канала Hue, конфликт произошел между хозяином бистро и одним из посетителей, которого не пустили в туалет. За отказ мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по владельцу и сотрудникам заведения, после чего скрылся вместе с другими молодыми людьми.

Отмечается, что участник перестрелки находился под домашним арестом под надзором УФСИН России по Северной Осетии. На данный момент в отношении ответственных должностных лиц проводится проверка.

В результате злоумышленников задержали в ходе плана «Перехват», сообщается на сайте регионального МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью». Задержанным грозит до двух лет лишения свободы.