Помпео сравнил Китай с нацистской Германий из-за ситуации с Гонконгом

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Andrew Caballero-Reynolds/Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео провел параллель между действиями нацистской Германий против европейцов и действиями КНР в отношении Гонконга. Об этом сообщает издание The Daily Caller.

По словам главы американского Госдепа, решение Коммунистической партии Китая «отказать гонконгскому народу в обещанных свободах», похоже на ряд обещаний, которые были нарушены тогда, «когда Германия выступала против остальной Европы».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео: КНР пользуется протестами в США для извлечения политических выгод

— Помпео заявил о неуместности сравнения протестов в США и Гонконге

Источник