«ВолиньPost» та інші інтернет-видання області у День журналіста стали «глянцевими»

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста. Оригінальний подарунок волинським інтернет-виданням зробили студенти кафедри дизайну і образотворчого мистецтва СНУ імені Лесі Українки.

Талановиті майбутні митці «одягли» місцеві ЗМІ у глянець, перетворивши їх на сучасні журнали, пише «Таблоїд Волині».

Як розповів завідувач кафедри Дмитро Авраменко, студенти виконали художньо-графічні роботи, які використали як ілюстрації на обкладинках глянців популярних інтернет-видань Волині.

«У процесі виконання завдання було завантажено логотипи видань з Інтернету і проведено їх векторизацію. Цей процес дозволив з’ясувати фірмові гарнітури шрифтів за допомогою сайту What font. Корпоративним шрифтом видань було написано текстові блоки на обкладинці. Згодом у кожного інтернет-видання було знайдено 4-5 новин про коронавірус, які сформували шрифтові блоки обкладинки. Потім була підібрана головна стаття, яка умовно відповідає художньо-графічному рішенню ілюстрації. Оцифрувавши і трішки підкорегувавши ілюстрацію, ми отримали зображення графіки обкладинки», – пояснив викладач.

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