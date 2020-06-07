Соцсети: В Казани произошло массовое ДТП на проспекте Ямашева

В Казани на проспекте Ямашева произошло массовое ДТП с участием не менее пяти машин. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам с места аварии, среди пострадавших машин оказались и такси. Интернет-пользователи предположили, что причиной ДТП стали плохие погодные условия — вечером в Казани прошел сильный ливень.

Как предупреждали ранее синоптики, вечером 6 июня, ночью и днем 7 июня на территории Татарстана местами ожидаются град, гроза и сильные дожди. В Казани ночью и утром в воскресенье возможен туман.