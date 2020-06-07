ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до конца июля

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Члены ОПЕК+ приняли решение продлить действие существующих договоренностей по сокращению добычи нефти до конца июля 2020 года без участия в сделке Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в переговорах.

«Решение согласовали окончательно, как в резолюции ОПЕК. В коммюнике конкретной цифры указано не будет», — заявил собеседник агентства.

Также, согласно принятому решению, те страны, которые не выполнили договоренности, обязаны будут это сделать в ближайшие месяцы.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Ранее цены на нефть марки Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Члены ОПЕК согласились продлить сокращение добычи нефти еще на месяц

— Началось заседание ОПЕК по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+

— Ирак поставил под угрозу сделку ОПЕК+

Источник