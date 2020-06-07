Пострадавший взрыве бийском Сибприбормаше рабочий поделился подробностями случившегося

Сотрудник бийского предприятия «Сибприбормаш» Сергей Епихиин, который 2 июня получил серьезные ожоги в результате взрыва (в используемой ныне терминологии — хлопка) во время утилизации взрывчатых веществ, подтвердил «Толку» факт инцидента. Мужчина рассказал, что хлопок произошел в печи, где утилизируют детонаторы. При этом к руководству завода у рабочего никаких претензий нет, хотя он до сих пор не знает, выплатят ли ему какие-то деньги.

По словам Сергея Епихиина, сейчас он проходит лечение в краевом ожоговом центре. Мужчина рассказал, что больше всего пострадали руки. Также есть небольшие ожоги на лице и шее. Пока он не знает, будут ли ему выплачивать какую-то компенсацию. Однако он сообщил, что руководители предприятия уже навещали его в больнице, и к ним у него претензий нет. Также собеседник рассказал, что из-за пандемии сотрудники «Сибприбормаша» на какое-то время уходили на карантин, при этом им сохранили зарплату в полном объеме.

Напомним, что 2 июня об инциденте сообщил «Бийский рабочий». По данным издания, хлопок произошел во время утилизации взрывчатых веществ. В приемной предприятия, в администрации Бийска и в МЧС информацию о происшествии «Толку» не подтвердили.

Отметим, что несчастный случай на данном предприятии произошел и в сентябре 2018 года. Тогда молодой фрезеровщик лишился сразу четырех пальцев левой руки. По некоторым данным, он сидел на стуле перед прессом и делал крышку, а когда стал ее доставать, агрегат упал на руку. Пострадавшего сразу же госпитализировали в городскую больницу № 2, врачам которой пришлось ампутировать рабочему четыре пальца. В произошедшем тогда винили самого фрезеровщика — он будто бы сам нарушил требования безопасности. Однако бийчане, обсуждая случившееся в городском сообществе «Инцидент Бийск» «ВКонтакте», предположили, что виноватым вполне может оказаться и руководство: такие инциденты на «Сибприбормаше» якобы нередки и, как правило, замалчиваются — зачастую сотрудникам даже не вызывают «скорую помощь».