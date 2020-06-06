Эган Берналь: «В 2021 году хочу попробовать сделать дубль Джиро д’Италия + Тур де Франс»

23-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь, победитель Тур де Франс-2019, надеется до конца карьеры стать победителем трёх Гранд-туров, о чём рассказал в интервью La Stampa. Помимо дебюта на Джиро д’Италия, запланированного на 2021 год, Эган Берналь не отказывается от попытки побороться в один год за победу и на Джиро и на Тур де Франс.

Эган Берналь: «В будущем хочу выиграть три трёхнедельных велогонки, добавить Джиро и Вуэльту Испании к Туру. Эти гонки восхищают меня больше всего.

Джиро д’Италия в моём сердце, и я смогу принять в ней участие в 2021 году. Но когда я туда поеду, то буду бороться за победу, а затем, возможно, попробую также сделать дубль и попытаться выиграть и Тур де Франс».

Берналь также коснулся вопроса о распределении капитанских полномочий на Тур де Франс-2020: «Скажем так, мы стартуем на одинаковых условиях. Я верю в команду и в стратегию, которую примут. Взаимоотношения с Фрумом и Томасом отличные. Мы будем честны друг с другом, будем вести себя как профессионалы. Как всегда, решит дорога».

Альберто Контадор в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что Берналь может с успехом сделать дубль, выиграв Джиро д’Италия и Тур де Франс, уже в 2021 году:

«Возможно, Берналь будет первым, кто после Пантани сделает дубль Джиро-Тур. Думаю, у него это может получиться уже в 2021 году. Удержать необходимую форму и в Италии, и во Франции вполне осуществимо. Но рядом должна быть команда высшего уровня, особенно на Джиро, чтобы не пришлось во время атак выкладываться больше, чем обычно.

Я вспоминаю Джиро д’Италия 2015 года, где боролся с Ару и Ландой из «Астаны». Они были настолько сильны, что я часто оставался один, когда они атаковали. Мне удалось выиграть, но я потратил больше сил, чем должен был, и заплатил за это во Франции.

Всё зависит от подготовки и интересов команд. Сейчас чаще, чем в прошлом, у команд есть составы А и В. Индурайн, Пантани, Армстронг всегда были единственными лидерами. С другой стороны, Ineos может выступить на Туре с тремя победителями – Берналем, Томасом и Фрумом. Три из восьми – с ума сойти!»