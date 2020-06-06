Новак прокомментировал исполнение сделки ОПЕК+ за май

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Участники сделки ОПЕК+ в мае выполнили сделку по сокращению нефти на 90%, рассказал министр энергетики Александр Новак в эфире тееканала «Россия 24».

«Уровень исполнения достаточно высокий, близок примерно к 90%. Точные данные по странам будут чуть позже», — сказал Новак.

Министр отметил, что Россия выполнила свои обязательства на 96%.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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