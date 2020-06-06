Уборщица подозревается в краже полумиллиона рублей из квартиры на Рублевке

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Бизнесмен обвинил уборщицу в краже полумиллиона рублей из квартиры на Рублевском шоссе, пишет РЕН.
Мужчина заявил, что взял деньги в кредит на развитие бизнеса. Часть средств он хранил дома.
После визита уборщицы предприниматель заметил, что пропала пачка купюр. Женщина отрицает свою причастность.
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