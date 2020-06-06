США планируют вводить санкции против танкеров за перевозку топлива из Венесуэлы

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U.S. Coast Guard Pacific Southwest/Facebook

США намерены вводить санкции против нефтяных танкеров, которые участвуют в экспорте топлива из Венесуэлы в другие страны, передает Reuters со ссылкой на источники.

«Итоговый эффект может стать ясным сигналом для всех судовладельцев: считайте Венесуэлу запретной зоной», — заявил собеседник агентства.

По данным агенства, часть ограничений может быть оглашена уже в ближайшее время, остальные — позже, если не сработают первые.

Источник указал, что под санкции США в настоящее время могут попасть около 25 танкеров и 17 мелких судов.

Ранее американские власти ввели санкции в отношении швейцарского подразделения «Роснефти» Rosneft Trading SA. Ограничительные меры коснулись также председателя совета директоров компании Дидье Касимиро. Представитель администрации США отметил, что соответствующее решение связано с «возобновлением действий с режимом Мадуро», и добавил, что компания якобы помогала Мадуро уклоняться от санкций.

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