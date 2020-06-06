Защита Порошенко подала в суд на генпрокурора Украины

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Vasily Fedosenko/Reuters

Защита экс-президента Украины Петра Порошенко подала в суд на генерального прокурора страны Ирину Венедиктову. Об этом в своем Facebook написал адвокат бывшего украинского лидера Игорь Головань.

Юрист ранее сообщал, что следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) устроили «незаконный обыск» в музее имени Ивана Гончара в Киеве, где выставлены картины, которые принадлежат семье Порошенко и фигурируют в уголовном деле о контрабанде. Головань уведомил, что сейчас они пытаются блокировать выставку коллекции этих картин.

По его словам, на генпрокурора было подано уже пять жалоб, но Венедиктова по-прежнему не предпринимает каких-либо действий.

«Пять заявлений об уголовных правонарушениях офис генерального прокурора получил 3 июня, установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суде», — написал Головань.

Ранее украинские правоохранители взломали дверь в музей для проведения обыска и вступили в потасовку с депутатами от партии Порошенко «Европейская солидарность». В ходе конфликта были изъяты таможенные декларации о ввозе картин, проходящих по делу о контрабанде, в котором упоминается имя Порошенко.

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