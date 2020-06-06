В работе «Телеграма» произошел глобальный сбой

В работе мессенджера «Телеграм» произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На невозможность войти в мессенджер пожаловались пользователи из России и стран СНГ, а также США, Великобритании, Германии, Испании, Франции, Канады. 94% пользователей отмечали, что не могут подключиться к «Телеграму» ни при помощи прокси, ни через VPN. Сервис был недоступен более 30 минут.

Жалобы на мессенджер появились в «Твиттере». Ряд пользователей отмечал, что не может отправить сообщения.