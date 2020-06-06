Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили приверженность сделке по сокращению нефти

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Все страны ОПЕК+ на прошедшей встрече подтвердили приверженность тому, чтобы полностью выполнять сделку по сокращению нефти. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.

Новак добавил, что все «двоечники» пообещали выполнять сделку.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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