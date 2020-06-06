Новак: Россия в июне будет стремиться к 100% исполнению сделки ОПЕК+

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Leonhard Foeger/Reuters

Россия в июне будет стремиться к полному исполнению сделки ОПЕК+, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.

Министр добавил, что решение продлить сделку ОПЕК+ о сокращении нефти является общим решением российских компаний.

По словам Новака, Россия планирует добыть около 510-520 млн тонн нефти в 2020 году.

Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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