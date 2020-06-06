В МИДе пообещали ответные меры из-за высылки российских дипломатов Чехией

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в…

РИА «Новости»

Москва предпримет шаги в ответ на высылку российских дипломатов из Чехии, пишет РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Но, конечно, будут и ответные меры. Но самое главное, что это будут не только ответные, зеркальные или симметричные меры, но, конечно, это все будет учтено в выстраивании курса в отношении этого государства», — сказала Захарова.

Она также назвала высылку российских дипломатов «хамским и неприличным поступком».

6 июня премьер Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке двух дипломатов России из-за истории о якобы ввозе в страну яда рицина.

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