Бразилия рассматривает выход из ВОЗ

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Президент Бразилии Жаир Болсонару

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что страна допускает выход из ВОЗ из-за идеологизированности организации, пишет Folha de S.Paulo.

«Я предупреждаю: США вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем. Или ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем», — приводятся слова Болсонару.

По словам президента, страна не потерпит того, чтобы извне указывали, что делать в здравоохранении.

Ранее ВОЗ выразили беспокойство из-за ситуации с коронавирусом в Бразилии и рекомендовали не торопиться снимать ограничения. Болсонару же считает, что экономические последствия нанесут больше вреда.

Бразилия находится на втором месте в мире по распространению коронавируса. В стране заразились 614 тысяч, скончались 34 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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